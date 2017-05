Papeletas con la cara de Aznar aparecen en las sedes de votación del PSOE

La jornada de primarias socialistas ha amanecido movida en todas las sedes del PSOE. Junto a las conocidas opciones para votar por Sánchez, Patxi o Díaz, han aparecido fajos de papeletas con la cara de nuestro particular Galactus con abdominales de acero: José María Aznar.

Lo que inicialmente parecía una broma ha dado qué pensar a los militantes según iban pasando las horas, y la opción de votar por Aznar comienza a no parecer tan descabellada para los que acuden a votar:

“Aznar tiene lo mejor de cada candidato: odia a Rajoy como Sánchez, le quieren en Cataluña como a Susana Díaz y... bueno ¿alguien iba a votar por Patxi? Y sí, vale, el tipo es de derechas, pero el PSOE tampoco está para alardear de izquierda, seamos sinceros”

Así pues, el nuevo socialista de derechas (no, González no, hablamos de Aznar) parece haber pegado con fuerza y, aunque no se espera un sorpasso en el último momento, el expresidente vendido a energéticas del Ibex (seguimos hablando de Aznar, ojo) resultará decisivo para la elección de la cabeza pensante del nuevo socialismo. ¿Qué sucederá al final de la votación? Sólo Susana lo sabe.