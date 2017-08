El partido de izquierdas de Garzón y Llamazares se divide en dos más: Concebollistas y Sincebollistas

"Actúa", la reciente formación fundada por Baltasar Garzón y Gaspar Llamazares para unir a la izquierda, no ha podido con las peleas internas entre sus miembros y se ha disuelto para formar otros dos partidos más; Uno de los que quieren la tortilla de patatas sin cebolla y otros que la ven como un elemento indispensable en su preparación.

"Hay diferencias irrencociliables y hemos tomado la decisión más sensata y de izquierdas, que es dividirnos aún más", indica Baltasar Garzón.

"Es que vamos, no fastidies... Se llama tortilla de patatas y ya. A secas. ¿A quién le puede gustar destrozar ese manjar echando cebolla en él? Hay veces que no entiendo a la gente", prosigue.

Sobre las preguntas respecto a las espectativas de futuro de las dos nuevas formaciónes, Gaspar Llamazares ha declarado "Si soy sincero, lo primero que vamos ambos partidos a hacer va a ser dividirnos en dos otra vez: Me he enterado que hay gente que no le gusta la pizza con piña, y es esencial que tengamos ideas en común si queremos unir a izquierda del país. Puede sonar extraño que diga eso si al final un partido se divide en cuatro, pero es que hay cosas con las que yo no puedo dar mi brazo a torcer".

Según nos marchamos de la sede de "Actúa" -que pasará a ser un bazar de alimentación la próxima semana- una voz al fondo dice "Ah, no. Yo no voy a estar en el mismo partido en el que haya gente que bebe a morro de la botella".