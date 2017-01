Pedro Sánchez entra en Gran Hermano VIP

Cuando el domingo Patxi López declaró sus intenciones de presentarse a las elecciones primarias del PSOE, todo el mundo dio por muerto a Pedro Sánchez. Con buena parte de sus seguidores apoyando la candidatura del ex lehendakari, lo más sensato era admitir la derrota y desaparecer.

Pero Pedro Sánchez se compró una taza de Mr. Wonderful en la que pone "Hoy será un día extraordinario si no pierdes la sonrirsa". Y lo más importante: sabe cómo usarla.

Así que abrió las ventanas de su habitación in the morning para gritarle buenos días al mundo. Y efectivamente, la oportunidad no tardó en llegar. Una hora después le llamaban de Tele5 para ofrecerle entrar en Gran Hermano VIP.

"¿Quién es ahora el perdedor? ¿Quién es ahora el fracasado?" ha preguntado Sánchez, que concursará junto a famosos de la talla de Alejandro Abad, Ivonne Reyes o el tío ese de Furor.

Pedro se convertirá así en el segundo político del PSOE que participa en Gran Hermano VIP. De la primera, Olvido Hormigos, ex concejala socialista de Los Yébanos, Sánchez afirma que "era una concursante dura y astuta, además de muy bella. Pero yo tengo mejores tetas".

Según ha declarado a la prensa, el ex líder socialista confía plenamente en si mismo para ganar el concurso. Afirma que su gran carisma y su don de palabra le ayudarán a hacerse un hueco en las recelosas cuchipandis de la casa y a ganarse el corazón de la audiencia.