Pedro Sánchez ofrece a Patxi López el puesto de amigo feo

A pesar de haber quedado último en las primarias del partido, no todo está acabado para Patxi López. El actual líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha ofrecido al político vasco un puesto de confianza en su ejecutiva: el de amigo feo. “Dicen que mi virtud principal es la de ser tan mediocre que mejoro las virtudes políticas de quien está a mi lado. Pero no solo eso. Además, también soy feo”, afirma un orgulloso Patxi López. Por su lado, Sánchez asegura que la inclusión de López aportará variedad al partido, puesto que “yo soy más de Vetusta Morla y el de Love of Lesbian”.