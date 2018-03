El perro de Cristina Cifuentes imputado por comerse su Trabajo de Fin de Máster

Esta mañana el polémico debate acerca de si Cristina Cifuentes ha completado legalmente o no su máster ha sufrido un inesperado giro cuando un juzgado de Madrid ha citado a su perro, Toby, para declarar en calidad de imputado por destrucción de pruebas ya que dicho juzgado trata de esclarecer si la alteración de las notas de Cifuentes es constitutiva de un delito de alteración documental.

Sin embargo durante el transcurso de la investigación se ha descubierto que Toby, el perro de Cristina Cifuentes durante los últimos 11 años, se comió su Trabajo de Fin de Máster (TFM) allá por 2012. No solo eso, si no que tras comerse la copia en papel, el perro accedió ilegalmente a la red interna de la Universidad Rey Juan Carlos y borró todas las copias digitales de dicho TFM.

Cifuentes ha sido la primera sorprendida por este giro de los acontecimientos 'Aún no me creo que Toby haya podido acerme esto' declaraba a los medios a las puertas del juzgado 'lo llevo criando y cuidando durante años pero eso no le ha impedido apuñalarme por la espalda. Siempre sospeché que podría ser socialista, pero nunca quise creérmelo y ahora estoy pagando las consecuencias. Espero que pague por sus actos, creo firmemente en el poder judicial, incluido el perruno'.

Por su parte, Isaías Laporta, abogado de Toby, ha declarado que 'todo esto responde a una clara estrategia del entorno de Cristina Cifuentes para encontrar un cabeza de turco a quien colgar el problema. Mi cliente por aquél entonces tenía 4 años y era incapaz de comerse un TFM completo ya que consta de muchas páginas. Además, él tampoco accedió a la red de la Universidad para borrar nada ya que sus conocimientos de informática son práctimanete nulos, fíjese que aún usa Internet Explorer, con eso se lo digo todo'.