Pestañear de forma desafiante será delito

Esta mañana el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado por sorpresa que a partir del día 1 de Abril pestañear de forma desafiante será un delito registrado en el Código Penal con penas de cárcel de entre 3 meses y 2 años además de una multa comprendida entre 1.000 y 100.000€.

Zoido ha explicado que esta medida era necesaria ya que 'desde el gobierno no vamos a permitir que el radicalismo tome la calle. Hace poco en Murcia ya se sancionó a una persona por comer pipas de forma desafiante, pero hemos de ir más allá ¿Qué pasa si alguien pestañea hacia a un agente de forma desafiante, tanto que hiera sus sentimientos? Estamos hablando de herir a policías, si no lo atajamos ¿A dónde iremos a parar? ¿A toser de forma desafiante ante un agente de la ley? Pues no, hasta aquí hemos llegado'.

Zoido también ha tenido palabras para todos los juristas y las organizaciones de derechos humanos que han puesto el grito en el cielo ante esta ley: 'No pretendo ser alarmista ni exagerado, pero aquellos que critican la ley solo pueden ser amigos de los terroristas que quieren ver morir a policías y al estado de derecho derrumbarse ante la barbarie'.

Tras finalizar su comparecencia Zoido ordenó a los policías allí presentes que cargasen ante los periodistas congregados en la sala por 'preguntar cosas de forma desafiante'.