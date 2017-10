La Policía Nacional volverá a vestir de gris para adecuarse a los nuevos tiempos

El cuerpo de Policía Nacional ha hecho pública la nueva indumentaria que lucirán los

agentes a partir del año que viene. El color escogido para la nueva temporada es el

gris perla, un color elegante, que combina con todo. Amancio Ortega ha sido el

encargado del diseño y la producción de los uniformes. La apuesta del diseñador es

una línea entallada que resalte los atributos de los agentes, especialmente en su zona

baja.

“Le hemos querido dar un toque vintage al uniforme, los agentes podrán dejarse

barbas largas y conseguir un look más retro”, declaraba el Director general.

Una de las ventajas del nuevo color del uniforme es su capacidad de mimetización en

ciudades con niebla y zonas nubosas. El lanzamiento del nuevo uniforme ha sido bien

recibido entre los agentes: “Al menos a partir de ahora ya no nos llamarán pitufos, que

nunca he entendido el apodo, si todos medimos más de 20 cm”, declaraba el portavoz

del SUP.

“La elección del gris ha sido también en parte a la nostalgia de tiempos mejores”,

declaraba el Director General.

Entre los sectores más progresistas la elección del color ha generado cierto malestar.

Ràpidamente el director de la Policía ha despejado cualquier posible polémica en

relación al color escogido: “Alguno dirá que nos parecemos a “los grises”, pero eso es

falso. Ellos no tenían protecciones, ni tasers ni cañones de agua”, declaraba.