PornHub desmiente que San Valentín fuese tan bien como cuentas en la oficina

El gigante del porno por Internet ha lanzado una sonora carcajada ante los Instagrams llenos a rebosar de flores, corazones y frases de Coelho en Papyrus y Comic Sans. El big data no miente y ha demostrado que tras el paseo por el parque, el selfie con mocca latte cara a la galería, la cenita con velitas, recetita cool, botellita de chianti y otros diminutivos ridículos, el día terminó en…¡exacto! Masturbación compulsiva frente al ordenador.

Lo más curioso es que, tras el tremendo empacho de amor, el vídeo más buscado por ellos fue “high heels dominating my balls” y “gigantic BBC” para ellas, todo una oda al romanticismo más clásico”, afirman desde la plataforma de distribución pornográfica.

A parte de las cifras de visionado de vídeos porno, el pico de pedidos de botes de litro de Häagen Dazs en Deliveroo y el número de reproducciones de ‘Vikings’ y ‘Sex in the city’ en Netflix apuntalan la teoría de un San Valentín fallido. “Ayer la gente llegó muy triste a casa, digan lo que digan en la oficina. Bueno, todos menos un tipo que, ajeno a todo, llegó a casa, descargó el Marca vía Torrent, reprodujo 'My gran noche' en Spotify y encargó una caja de puros vía Amazon Prime en la zona de Moncloa. Un caso raro, alguien que debe vivir completamente ajeno de la realidad”, aseguran desde Google.