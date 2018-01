La primera misión del Ciberejército español: Localizar al que dio "Me gusta" a una fotopolla desde la cuenta de Twitter de Alfonso Merlos

Febrero de 2015: Alfonso Merlos, presentador de la cadena 13TV, declaraba que la razón por la que la foto de un rabo del tamaño de una pata de taburete apareciera en la lista de favoritos (ahora "Me gusta") de su cuenta de Twitter fue porque había sido hackeado. Han pasado casi dos años desde aquel incidente y el responsable sigue impune. Hasta ahora.

Alfonso Merlos: "Si seguro que hay otras cosas por ahí que investigar. No es necesario que os pongáis con lo mío, jeje... Por favor, dejadlo"

El equipo de voluntarios dispuestos a defender a España de los ciberterroristas ha recibido un paquete con todos los datos y recursos para ayudar en su trabajo, incluyendo una foto ampliada del pene en cuestión y una bolsa de patatas fritas para que no pasen hambre mientras se encuentren sentados frente a sus ordenadores.

Se sospecha que el hacker puede ser el mismo que usó la cuenta de Gaspar Llamazares para dar "Me gusta" a fotos hentai

"Tengo muchas esperanzas en encontrar al autor del FAV... ¿Todavía se puede decir FAV? Es que todavía me cuesta adaptarme a lo que hizo Twitter cambiando la estrella por el corazoncito", declara uno de los voluntarios, bajo el nick Commodore_69. "Estoy preparado para ello. He visto un vídeo en YouTube narrado con Loquendo de cómo atrapar hackers. Le he dado Like y me he suscrito a su canal", sigue comentando a través del teléfono.