Proponen a Correa y al Bigotes para cantar en la final de la Copa del Rey

Con el tema de la letra del himno de vuelta a la palestra después que que Marta Sánchez sintiera tanto amor por él, le pusiera letra en Miami y algunos pidieran que lo cantara en la final de la Copa del Rey de fútbol, otros candidatos para hacerlo también están siendo sopesados, sobre todo los de los detenidos por la trama Gürtel.

De no ser posible, tampoco se descarta que sean los elegidos para ir a Eurovisión representando a España.

Aunque Francisco Correa y Álvaro Pérez "El Bigotes" no han dado clases de voz pero están cantando que es un primor, aunque lo están haciendo ante una audiencia reducida y en salas. No son pocas las personas que piden que su talento no sea desaprovechado más y lo sigan haciendo ante un gran público.

También se ha pedido que duracte su actuación hubiera presentes en el palco del estadio policías con las esposas preparadas "por si acaso".

Aunque se desconoce la letra de lo que cantarían, sí se sabe que quedaría registrado por unos jueces presentes y luego ya se vería que hace. Entre las ideas para el espectáculo descata una que pide que aparezcan sobre un escenarios cubiertos con una sábana y algún famoso los detapara. Hemos llamado a Esperanza Aguirre para saber si ella sería quien los destapara, pero con los gritos que nos ha dicho al teléfono no hemos entendido nada.