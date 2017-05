2 / 6

'Nuestra oposición es firme y contundente. Le hemos pedido a Rajoy por mail que, si no le causa problema y le viene bien, ponga coto a la corrupción de su partido, pero que tampoco se agobie si ve que no puede o le pilla en mal momento, que no pasa nada. Pero, para demostrar nuestro enfado, en el mail hemos puesto una exclamación en uno de los por favor. Esperamos no habernos pasado mucho, aunque hay veces en las que uno ha de ser implacable' asegura Hernando.