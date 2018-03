El PSOE publica una foto de Pedro Sánchez junto a un periódico del día para demostrar que sigue vivo

La oposición del Partido Socialista en los últimos tiempos está siendo tan sutil, timorata, tan con la boca pequeña, que cientos de votantes ha comenzado a dudar en las redes del estado de salud de Pedro Sánchez. Bulos que abarcan desde que Susana Díaz lo tiene encadenado en una habitación roja al más puro estilo 50 Sombras de Grey, hasta que, en realidad, Pedro jamás existió y que ese perfiladísimo mentón de playboy solo fue una simulación por ordenador ideada por el PP con la finalidad de fingir que existía otro partido, simulando así un espejismo de libre albedrío entre los votantes pollavieja.

A fin de desmentir las habladurías, el PSOE ha publicado en redes una foto de su líder actual junto a un periódico del día. Pedro, saludando sonriente, niega así su muerte y asegura que “estamos trabajando super fuerte para echar a Rajoy. Bueno, super fuerte quizá no. Pero algo intentamos entre partida de mus y brisca en Ferraz. Además, no sé a qué vienen estos cotilleos. En el PSOE hay muy buen rollo, y nadie me quiere fuera. Lo de los mis siete catadores personales muertos seguro que es cosa de una pasa de estómago.”