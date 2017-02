Miranda Fuentes, una joven educadora social de 26 años, ha publicado esta mañana una chocante declaración en su página de Facebook personal: "Sé que lo que voy a decir no es agradable. Muchos me odiaréis. Otros me despreciaréis. Pero sé que los que a los de verdad les importo me admirarán. No me importa lo que piense la gente. Así que ahí va: hace años que no tengo tele en casa. Me parece una auténtica pérdida de tiempo" ha asegurado Miranda.

Después de incendiar las redes con su declaración, ha pasado la siguiente hora y media observando las reacciones en Facebook. En total se han producido tres mensajes de apoyo y doce Me Gusta.

Miranda asegura en su post que "la caja tonta nos absorve y destruye nuestras relaciones. Hay que salir más y disfrutar del mundo real". Sin lugar a dudas, ella se considera una persona muy activa socialmente, como demuestran las docenas de mensajes que estuvo dejando en otros posts de sus amigos de Facebook.

Además, durante la tarde de ayer estuvo implicada en una discusión con multimenciones en Twitter sobre la necesidad o no de incluir cebolla en la tortilla de patatas. Este acontecimiento social le permitió expandir su ya de por si numeroso círculo de amistades.

Otro de los pilares que ha destrozado Miranda con sus declaraciones en la red social ha sido el de la cultura. Opina que estamos idiotizados por culpa del espectáculo televisivo. "Más Platón y menos Sálvame" ha escrito a modo de consigna. Según Miranda, deberíamos leer mucho más para librarnos del influjo idiotizante de la televisión. Y para apoyar su tesis, ha colgado, tanto en Facebook como en Instagram, una foto de su desayuno junto a un libro de Paulo Coelho.

Acto seguido, ha estado leyendo intensamente durante horas. Pero no el libro, el cual ha aparcado de inmediato, si no los estados de Facebook de sus amistades.

Además, está convencida de que la tele nos desinforma y que los informativos solo quieren "atontarnos con titulares sensacionalistas para despistarnos de lo que realmente importa". Justo después ha compartido un artículo sobre los beneficios de la homeopatía y ha enviado a su prima un fotoreportaje de un prestigioso periódico nacional titulado "El épico cambio de Scarlet Johanson en 20 fotos. La tercera te sorprenderá".

Para acabar, Miranda ha estado especialmente dura contra los valores que transmite la televisión, especialmente programas como Mujeres & Hombres & Viceversa. "Solo fomentan el narcicismo y la estupidez. El culto al yo, yo, yo. Hay cosas más importantes en este mundo que estar guapo. Aprended a valoraros por vosotros mismos. Despertad".