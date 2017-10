Puigdemont canceló la independencia para no perder el puente del Día de la Hispanidad

Se ha especulado mucho sobre la declaración de Puigdemont de la semana pasada. ¿Porqué la congeló? ¿Espera diálogo? Pues ni uno ni lo otro. La verdadera razón fue que en caso de hacerla efectiva, se hubiera tenido que eliminar el puente festivo de la Hispanidad por pura lógica y para el president era un riesgo que no pensaba correr. "España nos roba" nos dice vía telefónica "No vamos a dejarle que además nos robe un puente de cuatro días".

Esta medida ha provocado todo tipo de tensiones dentro de sus socios de gobierno, quienes le han criticado su falta de catalanidad. Responde Puigdemont: "¡Eso es rotundamente falso! ¿Que hay más catalán que no querer perder el dinero de la reserva?"

Por lo que se ha podido saber, el presidente catalán ha disfrutado de una smartbox por Andalucía donde ha visitado un tablado flamenco y ha degustado todo tipo de manjares. Nos dice en tono de satisfación: "Mira, no sé si el nacionalismo se cura viajando, pero yo le he pegado unos viajes al jamoncito curado que flipas. He apurado tanto esa paletilla que ahora parece la reina Letizia."

Preguntándole los motivos que ha dado en su respuesta al requerimiento de Mariano Rajoy, carraspea y nos confiesa: "Sí, me habéis pillado. Le he dado dos meses a Rajoy para dialogar para así alargar el formar parte de España y poder pillar el puente de la Constitución de diciembre, que en caso de ser república tampoco podría".

Desde el gobierno, Rajoy estudia declarar más días festivos patrios para que así Puigdemont siga aplazando la declaración de independencia. El presidente Rajoy ha destacado: "Así mato dos pájaros de un tiro, soluciono la crisis catalana y tengo tiempo para leerme los Marca que se me han acumulado. ¡Joder, es que tienen mucha letra!".