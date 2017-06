4 / 8

"Todos en el PP llevamos un tatuaje parecido este" nos explica Cifuentes mostrándonos su muñeca izquierda. Se trata de una letra B colgada de una especie de rosario y rodeada de estrellitas. "Significa que el que lo lleva ha cobrado sobresueldos de la caj... esto, no... digo que la B es de Bárcen... bueno, no, uy, que se me va la flapa. Es una B de Bariano Rajoy. Para mostrar lealtad"