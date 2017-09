Rajoy advierte a Cataluña que "es el vecino el que elige el alcade y es alcalde el que quieren que sean los vecinos el alcalde"

Mientras más de setecientos alcaldes de municipios catalanes han sido apercibidos por facilitar el referéndum independentista, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha querido romper una lanza a favor de aquellos alcaldes que reciben presiones por oponerse a la votación del 1-O.

“Una cosa os digo, catalanes: es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde” ha afirmado Rajoy, muy serio.

Además, el líder del PP considera que “si los vecinos eligen al alcalde, lo que no puede ser es que sea alcalde el que no quieren que sean los vecinos el alcalde, porque entonces ya no sería el alcalde sino que por-favor-que-alguien-me-traiga-un-vasito-de-agua”. Tras pronunciar estas sabias palabras, el rictus del Presidente ha tomado un tono azulado y se ha desmayado. Se ha desmayado el presidente entero, no su rictus. No es que su cara se haya desmayado y el resto del cuerpo haya continuado en pie. Se ha desmayado todo él. ¡PUM! Al suelo. En fin.

El mensaje de Rajoy parece haber intimidado al independentismo. Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, ha asegurado que "bueno, tampoco hace falta ponerse tan agresivo. Si hubiéramos sabido que Rajoy se pondría tan serio hubiésemos acabado antes con el rollo de la independencia. Nada, abortamos El Procés. Visca Espanya".