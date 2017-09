Rajoy advierte de que un Cataluña independiente se quedaría sin ‘jamoncito del bueno’

Tras el mazazo de conocer que, en caso de independencia, el Barça no podría jugar la Liga española y Cataluña no podría participar en Eurovisión, el secesionismo catalán recibe un nuevo golpe moral.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que una supuesta Cataluña independiente se quedaría sin comer jamoncito del bueno. El presidente ha anunciado esta medida tras reunirse con expertos en macroeconomía y analistas geopolíticos, así como con representantes del poderoso lobby del Jamoncito del buenoTM, encabezados por su portavoz, Bertín Osborne.

"Jamón como este no lo encuentras fuera de España. Como aquí no se come en ningún lado", aseguraba Rajoy mostrando una loncha de jamón sudadito.