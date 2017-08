Rajoy comentará el último capítulo de Juego de Tronos durante su comparecencia en el Congreso por la Gürtel 'por aprovechar el rato'

Esta mañana Rafael Hernando, el portavoz del grupo Popular, ha declarado en rueda de prensa que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dedicará su comparecencia de mañana en el Congreso a comentar el último capítulo de Juego de Tronos a pesar de que el asunto por que el comparece es la trama Gürtel.

'El presidente está aburrido de que le pregunten por la Gürtel. Él ya ha explicado que no sabe nada de nada. Solo porque presida el partido y el país no quiere decir que se entere de las cosas, no vamos a pedirle ahora responsabilidades'.

Hernando proseguía: 'Por ello, prefiere ocupar ese tiempo en comentar Juego de Tronos, que vaya movida hay montada. Así todos nos entretenemos en lugar de oír a un señor echar balones fuera durante dos horas'.

Al ser preguntado acerca de qué dirán los otros partidos, el portavoz se ha mostrado contundente: 'Podemos ya dejó claro que les gusta la serie, no serán ahora tan populistas como para pretender que no. El PSOE es prácticamente un spin off de Juego de Tronos en sí mismo. Y Ciudadanos hará lo que digamos nosotros, que siempre hacen así como que patalean y aprietan los puñitos, pero al final siempre pasan por el aro'.

Por tanto se espera que el presidente comparezca este miércoles a las 9:00 para comentar el capítulo e incluso existe la posibilidad de que acuda a la cita disfrazado de John Snow.