Rajoy no encuentra la salida de Telecinco tras su entrevista y acaba de tronista en "MyHyV"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encontró con un problema tras la entrevista realizada la pasada noche en Telecinco.

Después de mostrar su oratoria ante los televidentes y Pedro Piqueras, el presidente fue un momento al servicio para realizar lo que él llama "sacar a los tanques" y al salir su sorpresa fue máxima al descubrir que la gente ya se había ido del edificio. Según muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad, Mariano Rajoy salió del servicio sujetando su móvil con dos dedos mientras éste no paraba de gotear y soltar alguna que otra chispa, lo que hace suponer que tuvo un percance en los lavabos y quedó inutilizado para pedir ayuda.

Acto seguido se le ve rondando por los pasillos y platós buscando la salida, para acabar desistiendo tres cuartos de hora después y terminar llorando sentado en uno de los tronos del programa "Mujeres y Hombres y Viceversa", donde finalmente se queda dormido. A la mañana siguiente, los participantes y colaboradores del programa entraron en el plató y pensaron que era una de las nuevas incorporaciones, por lo que fue bien recibido y llevado a maquillaje para que tuviera un aspecto más "trendy".

"No entiendo muy bien lo que dice, pero su rollo vintage le da un aire como intrigante" -asegura Maty, una nueva concursante que empieza hoy- "Y creo que es actor, porque su cara me suena de haberle visto en la tele, en una de esas películas de sobremesa que empiezas a ver y siempre te duermes. Creo que se llama Puishdemón, porque no para de repetir ese nombre".

Tras la emisión del programa, los cuerpos de seguridad han recogido al presidente y lo han trasladado a la Moncloa, donde ha podido por fin efectuar su rutina de leer el diario deportivo y torcer la cabeza cuando le preguntan algo en inglés.