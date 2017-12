Rajoy gasta lo que queda de la Hucha de Pensiones en suscripciones al Marca de por vida

Hoy, el Fondo de Reserva, conocido como la Hucha de las Pensiones, ha quedado en 0 euros. Si el viernes solo quedaban 8.095 millones frente los 66.815 millones que había en 2011, esta mañana Rajoy le ha vuelto a meter mano y se ha fundido lo que quedaba en una suscripción al diario Marca para cada español.

‘Vi que la falta de dinero generaba mucha intranquilidad’ nos comenta Rajoy ‘Y como a mi leer el Marca me relaja y me hace olvidar de los problemas, pues es evidente que esta era la solución’.

Le preguntamos a que se debe que la suscripción sea de por vida. ‘Es para que sea una solución a largo plazo’ asegura el presidente ‘Hoy pueden empezar distrayéndose leyendo el Marca para no preocuparse de que no vamos a poder pagarles la pensión, y en el día de mañana podrán distraerse para olvidar que no han comido des de hace un mes’.

Además, Rajoy nos asegura que leer el diario deportivo puede ser ejemplarizante: ‘En el Marca se puede ver a jugadores como Cristiano Ronaldo, que pueden servir de ejemplo para los pensionistas. ¿Acaso a él se le ve preocupado por el dinero de la pensión? ¿Verdad que no? ¡Sigan su ejemplo!”

Sin embargo, también se habían barajado otras soluciones. Entre ellas figuraba utilizar el dinero restante para contratar asesinos a sueldo que rebajaran el número de pensionistas hasta que no quedara a quien tenerle que pagar. ‘Pero esa la descartamos, porqué sin viejos ¿quién nos votaría?’.