Por si fuera poco, el presidente ha anunciado que este año no solo disfrutará de su merecido mes de vacaciones, sino que también se tomará las vacaciones a las que ha renunciado Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Aquí no se tira nada, todo se aprovecha. Se puede decir que me las tomo por austeridad", afirma Rajoy.