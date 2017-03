Rajoy inicia una petición en change.org para que ETA continúe activa

Los días de la banda terrorista ETA parecían haber llegado a su fin después de que el grupo anunciara la entrega unilateral e incondicional de su armamento para el día 8 de abril. Sin embargo, el Gobierno de España, consciente de la importancia del rol que ETA desempeña en el mapa político del país, no está dispuesto a aceptar su disolución tan fácilmente.

Con el objetivo de evitar un acontecimiento que podría poner fin a una era de tensión y a un maná de votos inagotable, Mariano Rajoy ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma change.org. La solicitud “Que ETA no se disuelva” pretende “conservar un bien histórico de España” y evitar que “los separatistas vuelvan a salirse con la suya, como ya hicieron en el ‘36”. La petición cuenta ya con la firma de todos los ministros, incluida Cospedal, que ha firmado el documento con su propia sangre.

“Nuestras palabras se han malinterpretado. Cuando dijimos que no negociaríamos con ETA no nos referíamos a que no les daríamos nada a cambio. Nos referíamos a que no vamos a aceptar que se vayan”, afirma el Gobierno.