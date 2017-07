Esta mañana Mariano Rajoy ha convocado a la prensa para anunciar una nueva medida en caso de que Cataluña no desista de su intención de celebrar un referéndum

En palabras del presidente, esta medida consiste en 'Solicitar la intervención de los Vengadores. Ya saben: Capitán América, Viuda Negra, Iron Man... toda esa gente. Si están comprometidos con impartir justicia y salvar el mundo, qué menos que detener un referéndum ilegal que trata de romper España. No podrán negarse, estoy completamente seguro de que acudirán a la llamada de España'.

Mariano Rajoy cree que esta medida puede ser definitiva para hacer desistir al gobierno catalán de continuar con su agenda: 'Si yo fuese Puigdemont no me andaría con tonterías con alguien como Hulk, que de una hostia lo mismo le deja calvo'.

Cuestionado acerca de que Los Vengadores no existen y son simplemente personajes de cómic, el presidente respondía airado: 'Cómo que son personajes de cómic, si yo los he visto en la tele, no diga usted tonterías y muestre más respeto por la gente que nos salvó de Ultron. No será usted catalán'.