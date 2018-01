Realizan obras en Zarzuela para que Sofía pueda pasar por las puertas

Asombrados por la noticia que el "Corriere della Sera" publicó una supuesta anécdota sobre Juan Carlos I tirando a una mujer al mar para no ser descubierto por su esposa Sofía, en El Jueves hemos querido preguntar a la Casa Real directamente y en persona, y nos hemos llevado una sorpresa al ver que se estaban realizando obras en las puertas de Zarzuela.

Los servicios de seguridad no nos han dejado pasar y hemos tenido que esperar a que uno de los obreros saliera para comer el bocadillo y pudiera resolver nuestras nuevas cuestiones.

"Ni idea de por qué quieren remodelar esto. Nos han llamado a la empresa y solamente sabemos de oídas que hay que agrandar la anchura para que Sofía de Borbón pudiera pasar por las puertas sin tener que ponerse de perfil. Y ¿qué quieres que os diga? Todo esto me huele a cuerno quemado porque, al menos que yo sepa, no ha engordado tanto"

Parece que, con la intención de abaratar el coste de las reformas, para los marcos reutilizarán viejas astas de banderas

"Eso sí, por ahí he oído que si los medios publican más casos de campechanía, no descartarían que por seguridad se prohíba el tráfico aéreo por las zonas en las que se encuentre la reina emérita" -declara Juan José. "Eso sí, les pido que no digan mi nombre", sigue comentando Marcos Alfredo.