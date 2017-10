El Rey acudirá personalmente a ejercer como antidisturbios en Cataluña

Esta mañana la Casa Real ha difundido un comunicado en el cual informa de que Su Majestad el Rey Felipe VI acudirá personalmente a Cataluña para ejercer como operativo antidisturbios junto con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



'Su Majestad cree que la unidad nacional se defiende dando ejemplo, así que si esto implica ir a dar de hostias a algunos ciudadanos díscolos, para allá que va, a repartir hostias en pos de la concordia y el entendimiento' explica el comunicado.



En la nota también se informa de que 'Aunque haya quien pueda pensar que Su Majestad no está preparado para el ejercicio de la violencia física, no podría estar más equivocado ya que el Rey es un consumado experto en Jiu-jitsu, Karate, Judo y Krav Magá. Es una puta máquina de matar, vaya. Porque otra cosa no, pero tiempo libre para entrenar en artes marciales, le sobra'.



Tras difundirse este comunicado han comenzado las especulaciones sobre a dónde será destinado y si llevará consigo algún distintivo que le identifique. Algunas fuentes del Ministerio del Interior hablan de que el Rey podría ser desplegado en Barcelona yendo a caballo y equipado con una armadura medieval además de una porra de oro macizo con la que impartir libertad y democracia constitucional.