El Rey dará su discurso en pijama

Esta mañana la Casa Real ha emitido un escueto comunicado en el que informa a los españoles de que SM el Rey, Felipe VI, dará el tradicional discurso navideño vestido en pijama y desde el sofá de su casa.

Aunque varios medios monárquicos (ABC, La Razón) han aplaudido la iniciativa ya que 'es una forma más de mostrar la cercanía que la Casa Real española tiene hacia los españoles, que tenemos un Rey tan bueno y guapo que no nos lo merecemos', mucho españoles de a pie se han manifestado molestos ante la actitud del Rey 'Para un día que tiene que trabajar de cara a su pueblo, ya podía vestirse como Dios manda, que yo tengo que llevar uniforme para freír nuggets de pollo, no me jodaa' declaraba María D. A., triple licenciada en Filosofía, Economía y Ciencias Políticas.

Fuentes internas de la Casa Real que no quieren dar su nombre públicamente han desvelado que la medida la ha adoptado unilateralmente el Rey, al que al parecer 'le toca los cojones tener que trajerse y hacer todo el paripé antes las cámaras para que solo le presten atención cuatro gatos y Paco Marhuenda'.

A la falta de interés se le une el problema catalán. Al parecer el Rey habría llegao a declarar que 'Yo para esos hijos de puta ni me levanto del sofá' por lo que su decisión final es dar el discurso tumbado en el sofá y vestido con su pijama de Doraemon. Un pijama al que 'le tiene bastante cariño, fue un regalo de los primos de Bin Laden' según declara la fuente consultada por este medio.