El rey Juan Carlos recibe 900.000 corbatas para el Día del Padre

Como cada año, el Día del Padre es el día con más tránsito en el Palacio de la Zarzuela. Cientos de miles de repartidores entran y salen sin parar. Y es que son muchos los hijos que quieren hacerle llegar un detalle a Juan Carlos I para esta festividad.

Según fuentes reales, durante los primeros años de democracia, el rey recibió alrededor de 700.000 ceniceros de barro y más de medio millón de dibujos con macarrones. Ahora, sin embargo, solo recibe corbatas. Don Juan Carlos nos cuenta:

“Se nota que son ilegítimos porqué no conocen mis gustos, no me conocen de primera mano. Si no me regalarían una suscripción a PornHub o un ladyboy oriental.”

Jaime Castelo, de 29 años e hijo ilegítimo de su majestad nos cuenta su historia: “Hace 30 años, mi madre se le pinchó una rueda en la M-30. Cual fue su sorpresa cuando se paró una moto a su lado, y al sacarse el casco era Don Juan Carlos. A los cinco minutos ya le había hechado dos polvos y se estaba yendo con la rueda sin cambiar.”

Ahora, Jaime le manda regalos para el Día del Padre. Le preguntamos si su intención es recibir algún tipo de compensación económica por sus lazos sanguíneos: “¡Claro que no! No me serviría de nada. Si Juan Carlos tuviera que dividir su fortuna entre todos sus hijos, solo me tocaría un euro como mucho.”

El rey Juan Carlos dice sentirse muy bendecido por tanto amor y lamenta no poder hacer nada por todos esos hijos esparcidos por tierras españolas: “Es una pena que no les pueda reconocer como hijos míos a todos estos bastardos. Pero en fin, más pena es tener que reconocer a Elena como hija legítima y real