Reyerta por la colocación de toallas en Benidorm termina con 37 antidisturbios heridos

El intento de la policía municipal de Benidorm por zanjar de una vez por todas con el caos en las playas terminó de nuevo en un baño de sangre. 37 antidisturbios heridos de gravedad y 3 ancianos magullados es el cómputo de la batalla campal que se organizó ayer en la playa de Levante.

“Pocas instantáneas superan en épica, dolor y sacrificio a la de cuatro compatriotas plantando su bandera en Iwo Jima. Pero el hecho de clavar la sombrilla, reclamando tu lugar en esta playa atestada, lo rebasa con creces. ¡Y no voy a ceder ni un palmo de arena ante estos imbéciles!”, asegura un veterano de la Segunda Guerra Mundial afincado en Benidorm.

Los antidisturbios, confiados ante la avanzada edad de los veraneantes, tuvieron que replegarse ante un bombardeo de dentaduras, tuppers con tortilla de patatas y bolas de petanca lanzadas con precisión milimétrica.

“Antes que policía fui legionario y no he vivido jamás una locura como esta. Estos viejos han pasado una guerra y no van a ceder fácilmente”, se sincera uno de los antidisturbios.