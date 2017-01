A pesar de que en su carta escribió que quería un estuche de colores y una maleta de la Frozen, esta mañana, el pequeño Hugo García abría los regalos y descubría que le habían vuelto a regalar merchandising de Star Wars.

“El año pasado pedí a Marshall de la Patrulla Canina y me trajeron un sable láser. Este año, una nave. ¿Qué les pasa a los Reyes? ¡Odio la jodida Guerra de las Galaxias! ¡¿Me oís?! ¡¡L-A-O-D-I-O!!”, gritaba pequeño.

El juguete ha decepcionado profundamente al pequeño Hugo. En cambio, ha alegrado mucho a su padre, quien casualmente es fan de la saga Star Wars.

Tras el disgusto del año anterior, el pequeño Hugo había especificado claramente en la carta de este año que “por favor, no me traigáis espadas ni naves ni nada de la Guerra de las Galaxias como el año pasado, porque a mí eso no me gusta y al final solo juega el tonto de mi padre”. A pesar de ello, este año los Reyes Magos le han traído un Halcón Milenario de Lego.

“Pero a ver, es que aunque me gustara Star Wars… ¡Este regalo hay que montarlo! ¡¡Soy demasiado pequeño!! Podría comerme alguna pieza y morir atragantado ¡¿Es eso lo queréis, Reyes Magos?! ¡¡¿Queréis matarme, hijos de perra?!”, apuntaba el joven Hugo

El padre de Hugo está convencido de que su hijo no siente devoción por Star Wars porque “no la entiende”. Para solucionarlo, Hugo ha sido obligado a pasar el día de Reyes visionando de nuevo los siete episodios de la saga, con los comentarios del director comentados por su padre.