Rivera afirma que nunca apoyará al Gobierno de Rajoy justo después de apoyar los presupuestos del Gobierno de Rajoy

Esta mañana Rivera se ha mostrado extremadamente duro contra el Gobierno de Mariano Rajoy al afirmar ante la prensa que 'Jamas, pero jamás permitiré que mi partido apoye de ninguna forma a ese pozo sin fondo de corrupción que es el Partido Popular'.

Sus palabras han sido justo después de que anunciase que Ciudadanos apoyará los presupuestos presentados por el Gobierno, respecto a lo cual declaró que 'Mi partido siempre tendrá la puerta abierta al Gobierno del Partido Popular, siempre'.

Preguntado acerca de si ambas declaraciones le parecían coherentes, Rivera respondió que 'Me alegra que me haga esa pregunta, es justo y necesario que se la responda y es por ello que no lo haré, debería darle vergüenza preguntar algo así'.

Los periodistas se han mostrado sorprendidos con la actitud de Rivera, aunque no mucho ya que acudió ante la prensa vistiendo un chubasquero y unas bermudas. Aún así Rivera quiso zanjar la cuestión declarando que 'Seré muy claro: Mi partido nunca lo apoyará al Partido Popular hasta que lo apoye, entonces lo apoyaremos incondicionalmente' .

Tras finalizar el acto Rivera se dirigió a los presentes para preguntarles si sabían dónde estaba la parada más cercana de autobús ya que quería volver a su casa en taxi.