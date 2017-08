Rodrigo Rato lleva dos días escondido bajo una mesa en posición fetal

Fuentes cercanas así lo han confirmado 'Lleva ahí desde el miércoles, cuando le llamaron para decirle lo de Miguel Blesa. Al principio pensamos que tampoco pasaba nada por dejarle estar ahí, no hacía ningún mal, pero ahora nos está empezando a preocupar'.

Otro de sus allegados añade 'Cuando alguien trata de acercarse comienza a sollozar de forma incontrolada y a gritar que quiere vivir, está insoportable'.

A pesar de que alguno de sus amigos le ha dicho que, según la autopsia, la muerte de Blesa fue un suicidio, esto no ha servido para nada. 'Me acerqué a su casa y se lo dije. Oye, Rodrigo, que ha sido un suicidio, sal de ahí y deja de hacer el ridículo, haz el favor. Pero dio igual. Empezó a gritar "No, es una trampa, me queréis engañar" y no hubo Dios que lo sacase de debajo de la mesa'.

Al parecer sus familiares están barajando ya opciones drásticas como 'Llamar a los bomberos para que lo saquen de ahí porque cuando lo intentas tú, el muy cabrón te muerde' o 'También le podríamos tirar cerca un billete de 500€, eso igual le hace salir y, cuando lo haga, lo sedamos con algún dardo especial para alimañas'.