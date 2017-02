Santi Vidal asegura que a los catalanes les crecerá el pene 2 centímetros tras declarar la independencia

El escándalo de las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal no termina. En un último golpe de acción ante la prensa, Vidal aseguró que el miembro viril de los catalanes aumentaría, en media, unos dos centímetros en el mismo momento que Cataluña decida independizarse.

“Estoy seguro que, hasta ahora, esos centímetros de más se los dábamos a Extremadura”, ha añadido el exsenador.

Desde Esquerra Republicana prefieren escurrir el bulto y han evitado comentar el titular. Tardá ha declarado “no conocer a ese señor que dice cosas” mientras se llevaba las manos a las sienes, estresado.

Por su parte, el Gobierno, en particular Mariano Rajoy, ha desmentido por completo la afirmación “créame, en Cataluña ya van bien servidos de centímetros, se lo digo yo”, ha declarado misteriosamente.

Sea o no sea cierto, el resto de autonomías han comenzado a pedir aumentos de pene para sus ciudadanos en lo que se conocerá como “viagra para todos”. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que no hay lugar para la alarma, en el peor de los casos se destinará una partida a reducir el sistema métrico decimal en España (y así dejar a todos contentos de golpe) o simplemente se invitará a la población a preguntar a su pareja que, mirando hacia otro lado y de forma esquiva, responderá “A ti no te hace falta, cariño. Tú de eso vas sobrado”.