Satán declara no haber llamado nunca al presidente de HazteOír

Lucifer ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para pronunciarse acerca de las declaraciones de Ignacio Arasuaga, líder de HazteOír, el cuál dijo ayer haber recibido una llamada de Satán adjuntando una foto de una llamada entrante del 666666666.



El Señor de la Oscuridad comenzó su intervención visiblemente molesto con el tema. "Estoy muy liado estos días con todo el tema de las primarias del PSOE para que me líen con estas tonterías" comenzó declarando.

"Ayer abro Twitter y me encuentro al imbécil éste diciendo que si le he llamado y no sé qué movidas más. Yo a este señor no le conozco de nada, es más, personalmente me da bastante asco", aclaró Satán.

Preguntado sobre una potencial relación laboral, el Diablo aclaró "Vamos a ver, el que se mete en temas de corrección, géneros y quién folla con quién es el de arriba, no yo" dijo señalando al cielo. Acto seguido prosiguió: "a partir de hoy cualquier medio que me relacione con este personaje, se expone a una demanda por calumnias e intromisión en mi honor. He tardado siglos en labrarme una reputación respetable para que ahora me asocien con semejante gentuza".



Tras contestar a otro par de preguntas más y contar un par de chistes muy obscenos para reproducir aquí, que incluían a un cura, un koala y un bote de mantequilla, Belcebú dio la rueda de prensa por finalizada. "Ahora he de irme que he quedado para comer con Mariano Rajoy para hablar de los presupuestos generales". Tras pronunciar esas palabras, el Amo del Mal desapareció entre una nube de azufre que provocó mareos y vómitos entre los allí presentes y un gato que estaba cerca.