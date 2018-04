Se filtra otro plan de Bescansa para pactar con el Coyote y atrapar de una vez al Correcaminos

Está visto que no es la semana de Carolina Bescansa. La fundadora de Podemos, tras publicar en su Telegram por error un documento para arrebatar junto a Ínigo Errejón el liderazgo de la formación morada a Pablo Iglesias, hoy ha vuelto a compartir varias imágenes que dejan entrever que existen más planes ocultos.

Lo filtrado aclararía por qué el otro día compró un tirachinas gigante, un cohete monoplaza, una roca de 5 toneladas y una pancarta que pone "Ouch!".

Aunque borró lo que compartió y trató de quitar hierro poniendo unos stickers de Candy Candy, hubo tiempo para guardar las imágenes y en ellas se muestran claramente planos para atrapar al Correcaminos formando equipo con el Coyote, personaje que normalmente ha ocupado un segundo plano y las cosas le han ido más bien regular. La razón por la que se querría hacer esto aún es desconocida "aunque bien es cierto que el Correcaminosa veces se merece un aplauso en la cara", aseguran nuestros informantes.

Por si acaso, en Podemos ya han creado el "Círculo ACME", que nunca se sabe.

El Sindicato de Hackers no descarta denunciar a Carolina por filtrar las cosas ella misma. "Esto no es serio", ha declarado mediante videoconferencia un representante que solamente se ha quitado la máscara de Guy Fawkes para dar un bocado a su napolitana de chocolate. Carolina ha comentado que no tiene nada que ver con lo que ella está subiendo sin querer y luego borra cuando ya es demasiado tarde.