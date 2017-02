La Seguridad Social recetará 'rebequitas' en lugar de vacunas contra la gripe

Las temperaturas primaverales que estamos experimentando estos días, unidas al fresco que pega a la sombra, han disparado la cantidad de trabajadores con gripe, resfriado u otros cuadros similares, dañando la maltrecha economía española.

A fin de evitar un desplome en la actividad laboral, la Seguridad Social ha puesto en marcha un plan de contención puntero en Europa que ha arrancado “Vivas y bravos” entre los diputados y sonoros “What the hell are you doing, fuckin’ spaniards” por parte de la OMS. En breve, los centros de atención primaria de todo el país dispensarán rebequitas de lana a todos los ciudadanos que lo precisen, evitando así la pandemia generalizada.

“Sí, ya sé que es una estupidez y que la gripe es vírica. Pero a ver quién le lleva la contraria a mi madre”, declaró en Subsecretario de Sanidad.

Para un mayor ahorro, se prevé la entrega un jersey grande cada dos hermanos (¡que compartan un poco!), chalecos sin mangas para los hombres, y kits de lana y agujas de punto para la población jubilada: los mayores usuarios de la Seguridad Social, pero también los únicos con tiempo, paciencia y conocimientos para tejer.