La actual edición de entrega del “Corleone de Oro” se ha celebrado en las Seychelles. Como en anteriores ocasiones, la Isla de Mangoni ha acogido la ceremonia. Durante la glamurosa celebración no han faltado ni el champán ni los billetes de 500€ para encender habanos. Tampoco se ha escatimado en drogas ni prostitutas.

Los asistentes al evento han declarado al unísono: “¡está tó pagao!”.

En el discurso inicial el Presidente del Sindicato ha declarado estar orgulloso de España que, por tercer año consecutivo, se hace con el galardón. Ha destacado, también, el trabajo de la justicia española por desviar la atención de los casos de corrupción. También ha reconocido sentirse embelesado con el “jogo bonito” de los jueces españoles.

Finalmente ha declarado que le encanta España, es el “dream team” del crimen organizado.

Rodrigo Rato no ha podido asistir al evento pero ha hecho un comunicado por vídeo conferencia agradeciendo el galardón. En su discurso ha declarado no estar vinculado a tales casos de blanqueo, cosa que ha provocado las carcajadas del público. En la parte final de su discurso también ha agradecido a los más allegados del PP los consejos recibidos durante tantos años: “sin vosotros no hubiese sido posible”, ha declarado.