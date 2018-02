Sortean una cena con Pedro Sánchez y acaba comiendo solo

Nuevo jarro de mierda fría sobre Pedro Sánchez. La gestora socialista se había propuesto acercar la cúpula del partido a las bases. Para ello, el PSOE organizó un sorteo voluntario entre todos los votantes del partido en el que el ganador podría compartir una cena íntima con Pedro Sánchez. Sin embargo, nadie ha querido participar en el sorteo, de manera que el Secretario General socialista ha terminado degustando una hamburguesa en un conocido fast food del centro de Madrid completamente solo.

"Le dije a mi mujer que al menos participara ella pero me respondió que ya tenía planes para San Valentín", asegura Sánchez.

A pesar de su devastadora soledad, Sánchez no pierde el buen humor y el optimismo que le caracterizan: “A ver, solo, solo, lo que se dice solo, tampoco estoy. He pasado un rato superagradable con un compañero socialista: Hank, el vagabundo. Vale que me ha costado tres sobres de ketchup. Vale que es posible que solo se sentara conmigo para tener contacto visual con mi ticket y averiguar el código de acceso al wc para echarse a dormir ahí dentro. Pero ahora somos amigos para siempre", afirma Pedro mientras una lágrima rueda por su mejilla y cae sobre la mesa, reblandeciendo el envoltorio de cartón de su Happy Meal.

Por su parte, Hank el vagabundo ha confesado que la velada le ha servido para decidir su voto en las próximas elecciones. Votará a Ciudadanos.