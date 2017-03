En una sorprendente entrevista realizada ayer en Canal Sur a la lideresa del PSOE andaluz, Susana Díaz arrojó nueva y desconocida información sobre el desarme de ETA.

Durante la entrevista y al ser cuestionada acerca del anuncio de la banda terrorista según el cual llevará a cabo su desarme en Abril, Susana Díaz respondió con un escueto y sorprendente “Normal, no tienen armas” que provocó una gran sorpresa en su entrevistador.

Tras preguntarle éste cómo era posible que ella tuviese esa información, Susana Díaz reveló una información desconocida hasta ahora para la prensa española: “Yo esto no quería decirlo porque, a ver, ya bastante me para la gente por la calle para llamarme que si heroína, que si paladín de la socialdemocracia, incluso futura emperadora de España… en fin, esas cosas que una acepta humildemente. El caso es que yo desarmé a ETA y por eso sacan el anuncio ahora, haciendo el paripé, cuando la realidad es que no tienen ni un mísero tirachinas”.

Al ser cuestionada sobre cómo era esto posible, la lideresa prosiguió: “Pues hace unos días me fui hasta el País Vasco… no para amenazar a Patxi López personalmente ni nada ¿Eh? No es que fuese hasta allí para ir a su casa y darle una paliza en plena noche a esa rata malnacida. En fin, eso, que fui hasta allí por unas cosas mías y ya que estaba allí pensé: ‘Susana, ya que estás aquí por qué no desarmas a ETA y que se joda Podemos’. Así que mira, me fui al monte y me puse a buscar zulos hasta que los encontré todos".

"Recogí las armas y me las llevé de vuelta a Madrid, que en las primarias van a hacer mucha falta, especialmente las recortadas porque son muy manejables ¿Sabe usted? Es que unas primarias del PSOE sin olor a pólvora y sangre, ni son primarias ni son nada”, explica Díaz.

Tras el shock inicial, el presentador también cuestionó a Susana Díaz acerca de la repercusión que tendrían estas declaraciones. “Supongo que se monte algo de revuelo y quizás incluso alguna manifestación de agradecimiento o que el Rey me de algún ducado, pero yo lo que venga lo acepto humildemente, incluso si fuese un Nobel de la paz, lo aceptaría con la mayor de las humildades aunque lo merezca”.