Susana Díaz, Goya a la mejor actriz de reparto

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas lo ha tenido claro este año. Si alguien ha destacado por fingir elegantemente, interpretar un papel y repartir (de ahí lo de reparto) puñaladas traperas a tutiplén, ésta ha sido la líder del PSOE de Andalucía Susana Díaz.

“Su aplomo defendiendo el NO a Rajoy en 2016 y sus abrazos con Pedro Sánchez no son de Goya, son de Óscar. ¡Menuda interpretación!”, comentan los críticos.

La mayoría de asistentes a la gala, o los que sobrevivieron a la muerte por vergüenza ajena que provocaron los chistes de Dani Rovira, no dudan en señalar lo merecidísimo del premio. Y es que Susana ya apuntaba maneras durante el caso de los ERE de Andalucía, pero lo del año pasado ha superado todas las expectativas.

Por desgracia, otros políticos han fallado en las quinielas y no se llevarán el cabezón: el programa electoral del PP no ganó el Goya al mejor guión de ficción, ni la trama de blanqueo de Pujol el mejor montaje. Aunque, de nuevo, Montoro vuelve a llevarse el Goya a los mejores efectos especiales, pese a su negativa a aceptarlo. ¡Nadie cree que esa cara no sea puro CGI!