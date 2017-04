Esta mañana Susana Díaz se ha subido al carro de los autobuses propagandísticos presentando el suyo propio en un acto para la prensa convocado en Sevilla.

Fue la propia lideresa del PSOE andaluz quien presentó este nuevo autobús y explicó la razón del mismo: 'Soy la puta hostia y creo que lo más honesto es que la gente lo sepa. Me da coraje que haya lugares de España en los que aún no sepan ¿Saben? Esa pobre gente de Lugo o quizás Ponferrada, que vive su día a día sin saber que soy la polla. A esa gente es a la que me debo'.

El autobús 'viste' los colores de la bandera de Andalucía y presenta en grandes letras el eslogan 'Apoya a Susana Díaz, pedazo de mierda' pero también incluye otros como 'Pedro Sánchez eres un payaso', 'Mariano te queremos, Mariano quedate' o 'Felipe González estuvo aquí'.

Preguntada acerca de la financiación del autobús, Susana Díaz le restó importancia: 'El autobús no le cuesta nada al partido ni a los españoles, lo financian unos señores muy simpáticos y socialistas de un banco además del PP, que son una gente muy maja y muy atenta'.

Tras concluir el acto, Susana Díaz se puso al volante del autobús y se fue del lugar a gran velocidad mientras gritaba desde la ventanilla 'Apártense, viejas de los cojones, dejen paso al nuevo socialismo español'.