Sustituyen al presentador del Telediario de TVE por un robot que repite "Venezuela y Puigdemont" en bucle

Quien asegure que la televisión pública está anclada en el pasado y no ha abrazado las nuevas tecnologías anda algo desencaminado, pero no mucho. El ente público ha decidido incorporar la robotica en su principal telediario, aunque echando mano de un conocido androide patrio: El juguete robótico Emilio.

“El robot humanoide puede realizar todas las tareas que desempeña un presentador de televisión española: sonreír, quedar bien ante la cámara y repetir como un loro lo que dictan ‘desde arriba’, pero sin gastos en nómina, maquillaje o afiliación a un sindicato. Es el candidato perfecto para un gobierno de derechas como el nuestro”, asegura uno de los promotores de la idea.

Pero no es oro todo lo que reluce, y el simpático robot presentador no goza de la misma popularidad entre sus compañeros mecánicos. “Es un esquirol y un trepa. Siempre aparecía con su sonrisa falsa llevando café a los jefes en los días que el resto de compañeros acordábamos un ‘cuelgue general’. Estoy seguro que no tardará en llegar a director de TVE, ministro o de ‘voz de su amo’ dirigiendo la próxima comunidad a la que apliquen el 155”, aseguran las grúas robotizadas y varios teleprompters de la cadena.