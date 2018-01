Testimonios de la Gürtel denuncian ser acechados por buitres

Esta misma mañana, un grupo de testimonios de la trama Gürtel se personaba en dependencias de la policía nacional para denunciar que, desde el inicio del juicio, una bandada de buitres los persigue todo el día.

Aseguran que estas aves no les dejan ni a sol ni sombra: “Es fastidioso sobretodo a las mañanas cuando salimos de casa. Como nos estuvieron esperando toda la noche, el suelo está más lleno de mierda que el libro de contabilidad del PP”.

Pedro Martínez quien, como desea mantenerse en el anonimato le vamos a llamar Pedro M., nos cuenta: “Pero no solo son los buitres. Yo estuve quince días pensando que Paco Camps me había mandado un sastre porqué había un señor tomándome medidas, pero al final resultó ser un sepulturero ”.

Y no solo eso añade P. Martínez (perdón, Pedro M.) “Mi familia también me manda indirectas. El otro día, sin ir más lejos, mis hijos estuvieron con el cubo y la pala en el parque jugando y cuando me di cuenta habían hecho un agujero de metro por metro ochenta, justo mis medidas”.

Otra de las cosas que se queja este testimonio es que la Muerte se le personificó en su propio domicilio: “Tengo la parca con la guadaña sentada en el sofá desde hace un mes. Que a ver, molestar no molesta, si se está todo el día ahí quieta que parece una funcionaria...pero es que un concursante de “Ahora caigo” se cae por el agujero, hace 'ji ji ji' mientras me mira fijamente”.

Sin embargo, hemos querido aportar más luz sobre este asunto pero ha sido imposible. Al querer contactar con más de estos testimonios yendo a su domicilio no hemos conseguido encontrar a nadie más que los buitres considerablemente más gordos y una silueta que se escurría entre las sombras susurrando: "Uno menosh, shi shi shi".