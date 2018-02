El tiempo: Cielos despejados y lluvia de ranas en el PP de Madrid

Lo que parecía que iba a ser otra semana en la que no iba a haber muchos cambios en en cuanto a meteorología se refiere, al final ha sorprendido con una previsión de lo más extraña: Las lluvias vuelven, pero concentradas e un punto concreto de la geografía: La sede del PP en Madrid.

Esperanza Aguirre ha dicho que no las conoce de nada y Cifuentes dice que la culpa es de Carmena.

Por ello, las autoridades ha pedido a la gente que intente usar el transporte público si se mueven cerca de la zona y que compren paraguas de buena calidad, ya que si algunas de las ranas que caen son grandes pueden atraversarlos y "holpe en la cabeza por un anfibio" no lo cubre casi ningún seguro.

"No sé si el kit antinevadas funciona con esto, pero que la gente lo lleve en su coche igualmente, no me vayan a joder el fin de semana", ha declarado Zoido.