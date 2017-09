Tim Cook se plantea comprarse el iPhone X

El CEO de Apple, Tim Cook, se está planteando comprarse el iPhone X que la compañía de la manzana acaba de presentar porque, según aseguró él mismo durante la presentación es "el mejor iPhone". "No como los de antes, que eran una mierda", agregó.

En opinión de Cook, "ahora sí merece la pena comprarse uno". "Es que antes te lo pillabas y al año siguiente salía uno mejor y te quedabas con cara de tonto".

"Lo que no puede ser es que estas cosas no se hagan para durar y que a los dos años tengas que cambiar de teléfono porque ya no vale", continuó. "O que te cambian el cargador de repente y los que tenías los tienes que tirar", lamentó antes de admitir que él todavía tiene "alguno de un Nokia" por casa.

Por lo tanto, el directivo posiblemente cambie de terminal próximamente. "Yo todavía uso un Samsung que me dieron los de Movistar cuando me cambié la línea y que me ha aguantado muy bien, la verdad". "Lo que pasa es que el Whatsapp ya me va un poco lento y la batería la tendría que cambiar y para eso ya me sale casi mejor jubilarlo", explicó.