Tras localizar a Puigdemont el CNI tratará de localizar a M. Rajoy

Esta mañana se ha filtrado a la prensa que el equipo del CNI encargado de localizar y monitorear a Puigdemont para ser finalmente detenido en Alemania, ya tiene una nueva asignación: Descubrir quién es M. Rajoy y localizarle.

Uno de los agentes del caso, que por razones obvias quiere mantener su anonimato, ha declarado que 'Este reto es aún mayor. No me malinterprete, lo de Puigdemont era difícil aunque al final le delató hacer un pedido de 500 fuets de Vic a Finlandia. Los fuets fueron su ruina. Pero el caso de M. Rajoy es diferente, casi no hay pistas. Solo sabemos que es alguien fuertemente vinculado al PP, que lleva muchos años dentro del partido, con un cargo muy importante a nivel nacional durante los últimos años, probablemente de ascendencia gallega dado su apellido ¿Como vamos a trabajar solo con eso? ¡Podría ser cualquiera!'.

Preguntado acerca de si tienen alguna pista sólida, algún hilo del que tirar, el agente se sincera 'Tenemos razones para creer que M.Rajoy es una señora negra de 80 años natural de Arkansas. Lo que aún no hemos logrado conectar es cómo termina esa señora en el libro de contabilidad de Bárcenas, pero a día de hoy es nuestra principal línea de investigación, no puedo decirle más'.

Además de los agentes de campo, el CNI también está dedicado su servicio informático a esta misión aplicando complejos algoritmos para cruzar datos buscando que emerja algún patrón o pista oculta: 'Tenemos dos Pentium I de 133Mhz con 8Mb de RAM dedicados a los cálculos tecnología punta española. Aún no tenemos ningún resultado porque los ordenadores llevan cargando Windows 98 una semana, pero en cuanto terminen, será coser y cantar, esperamos que el ordenador certifique nuestras sospechas sobre la señora de Arkansas'.