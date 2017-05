6 / 7

Lo más comentado de la cumbre ha sido el apretón de manos entre Emmanuel Macron y Donald Trump que se ha alargado más de lo normal. El presidente francés ha declarado: “Me he visto succionado por el carisma de Trump y, por un segundo, he estado a punto de lanzarme directo a su boca. Al final, me he frenado por miedo a que me hiciera la cobra.”