Trump cuelga a Rajoy tras confundirlo con un teleoperador

La pasada noche los periódicos se hicieron eco de la primera llamada entre el presidente de los Estados Unidos y nuestro flamante presidente Rajoy. ¿La primera? ¡No! En realidad, minutos antes Trump había colgado al presidente español tras confundirlo con un comercial de telefonía con acento sudamericano.

“Hay que ver, ¡qué pesados estos latinos! ¡Que no me quiero cambiar el ADSL!”, han sido las primeras palabras que Trump ha dirigido a Mariano.

Se espera que el incidente diplomático no dé al traste con las, ya de por sí difíciles, relaciones de Trump con Sudamérica. “Esta gente se ofende por todo”–comenta airado Trump–“si les cuelgas cuando te despiertan durante la siesta, si les insultas, que si les quieres poner un muro…¡menudos tiquismiquis!”

Tras resolver el entuerto, Moncloa ha podido volver a reestablecer la conexión entre ambos presidentes dando lugar, ahora sí, a la charla oficial. Una charla que no creemos que haya sido muy fluida, porque Rajoy no sabe inglés y a Trump le sale urticaria en la lengua si pronuncia algo que no sea “Una de nachos y un burrito, esclavo” en español.