Trump prohíbe la entrada de Yung Beef a EEUU porque él es más de Pimp Flaco

La noticia del veto del intérprete de trap Yung Beef para viajar a Estados Unidos ha conmocionado las redes sociales, pero pocos conocen las causas reales que se esconden tras la denegación de su carta de entrada. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca (más concretamente la Franklin Square Fountain) el mismísimo presidente Trump ha denegado la entrada al pobre Yung.

“Este tipo es un lúser comparado con Kaydy. Además, se lleva demasiado bien con Khaled, y ya sabéis lo mucho que me gustan a mi los morenitos”, comenta sin ningún pudor el Presidente Trump.

Por otro lado, se comenta que cierto sectores de la extrema derecha también habrían presionado para evitar la llegada del artista español al festival tejano. “A ver, no es que pensemos que toda base de trap suena a negrazo que ahuyentaría de mi jardín a escopetazo limpio antes que mirase a mi hija...bueno, sí para qué negarlo”, comenta un antiguo miembro del ku-klux-klan, hoy reconvertido en secretario general de educación y miembro actual de la Hermandad Aria, “si fuera en plan cachondo como el ex niño gordete de Aquí no hay quien viva, todavía pasa. Pero esto era demasiado”.