Una fuerte nevada deja al Gobierno atrapado en 1948

Esta mañana una fuerte nevada ha sorprendido al Gobierno español dejándolo atrapado en 1948 ante la falta de previsión del ejecutivo para avanzar en la autopista del tiempo a pesar de las inclemencias 'Estábamos haciendo nuestras movidas fachas, aquí en la sede que para eso la hemos pagado en negro, para dejarla bien maja, que hasta un futbolín tiene. Pues bueno, eso, que estábamos aquí con nuestras cosas cuando miro por la ventana y pum, la nieve nos había dejado atrapados en 1948. Fui corriendo a avisar a Mariano, que estaba en otro despacho jugando con otros miembros del partido a lanzarse fajos de billetes de 500€, y no veas qué lagrimones le caían. De alegría digo' declaraba un cargo del PP que no ha querido dar su nombre.

A pesar de lo llamativo de la noticia, en principio esto no afectará a las políticas del PP ya que según esa fuente 'Las políticas del partido en 2018 no están muy alejadas en varios aspectos de las de 1948. Igual a primera vista parecen algo diferentes, pero no nos vamos a engañar, en su base hay varias que son un calco de lo que se pensaba 70 años atrás'.

Por el momento se desconoce cuánto tardará el Gobierno en salir de 1948 pero entre tanto Mariano Rajoy aprovechará para inaugurar varios pantanos y ordenar unos cuantos fusilamientos, por lo que no les corresponde mucha prisa. 'En 1948 nos sentimos bastante como en casa. No hay internet y eso, pero está España que da gusto verla' declaraba la fuente gubernamental antes de despedirse 'Me voy hasta Girona a ver si puedo dispararle a alguna catalán, que me hace una ilusión enorme'.