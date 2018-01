El PP Valenciano se defiende: "no es corrupción, es dinero negro con cosas"

El juicio contra la Gürtel tiene más tramas que hijos bastardos hay en Juego de Tronos, y esta vez le toca brillar en nuestros telediarios (bueno, excepto en el de TVE) al expediente relacionado con la financiación ilegal del PP valenciano. Los populares afines a Camps, fieles a su tradición por las recetas inamovibles, han asegurado que lo suyo no es corrupción:

“Señoría, si no hay americanas blancas, cocaína y putas de por medio, no es corrupción. Que lo llamen de otra manera. ¡Pero corrupción no es! Es un insulto a la receta original”, declara uno de los testigos.

Desde la Asociación por la Conservación de la Tradición Valenciana aseguran que al PP no le falta razón: “Su lista de ingredientes iba en la buena dirección, pero es incompleta. Si no ingresa en prisión alguien con gafas oscuras y no se añaden ingresos extra por lotería premiada, mal. Es más, sin un par de apuñalamientos, podríamos llegar a aceptarla como Corrupción Española, pero en ningún caso auténtica Corrupción Valenciana”.

El juez ha asistido impasible ante las declaraciones de estos expertos en corrupción, mientras asentía maquinalmente con la cabeza. “Mire, una vez visto que en un juzgado de Madrid no saben encontrar quién es M.Rajoy, yo ya me lo creo todo”, asegura el magistrado, “a la próxima sesión creo que voy a venir con palomitas”.